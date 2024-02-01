"Мальдивы лучше всякой терапии": 41-летняя Наталья Подольская показала пляжные фото

Певица Наталья Подольская, супруга российского исполнителя Владимира Преснякова, показала фото с Мальдив и поразмышляла над тем, как важно любить своего внутреннего ребенка, передает NUR.KZ.

Певица отметила, что, отдыхая на Мальдивах 10 дней без детей, занималась самоанализом.

"Я поняла, как нужно беречь ребенка внутри себя. Только наш внутренний ребенок может выражать самые искренние эмоции - и смех, и слезы. Он сохраняет молодость и блеск в глазах. Только не надо говорить про тяжелую жизнь - она у всех разная. Я говорю про состояние.

И когда поджимаются губы от проблем - это тоже надо пережить. Но я бы не хотела, чтобы заботы и проблемы, быт и суета меняли меня. Я буду бороться за тебя, моя маленькая Наташенька, всю свою жизнь. А еще я люблю своего мужа", - написала она.

"Ой, Наташенька! Гораздо легче любить и своего внутреннего ребенка, и мужа после 10 дней на Мальдивах", "А кроме самолюбования на фотках что-нибудь еще будет?", "Согласна с вами полностью, нужно проживать свою жизнь", "Классная пара, будьте счастливы!", "Мальдивы лучше всякой терапии", - отметили подписчики под ее постом.