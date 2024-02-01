"Ты же легенда!": Кайрат Нуртас заявил, что его узнают даже в маске

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас разместил в соцсети новое фото, на котором запечатлен в черной маске. Артист заявил, что его узнают даже в таком виде, передает NUR.KZ.

"Даже если так хожу, меня узнают", - написал он, указав на фото локацию - город Москва.

На фото исполнитель запечатлен в черной бейсболке, черной маске и солнцезащитных очках. Поверх бейсболки у артиста наушники. Фанаты отметили, что у Кайрата особый стиль и не узнать его просто невозможно.

"Стильно одеваешься, вот сразу и узнают все", "Конечно, вас узнают, кроме вас никто очки не носит зимой", "Ну ты же легенда!", "Поменяемся одеждой и никто тебя не узнает", "Ты же самый красивый певец в Казахстане, как тебя не узнать!", "Кайрат и в Москве Кайрат", "Кайрат, и в маске тебя любим", - отметили подписчики.

Недавно Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова зажигательно станцевали на тое.