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"Простота и красота": экс-супруга Венсана Касселя примерила закрытое облегающее платье

Опубликовано:

Тина Кунаки
Тина Кунаки. Фото: instagram.com/tinakunakey

Бывшая супруга французского актера Венсана Касселя Тина Кунаки посетила модный показ в черном роскошном облегающем платье с плащом. Девушку осыпали комплиментами в соцсетях, передает NUR.KZ.

Модель и бывшая возлюбленная французского актера Венсана Касселя Тина Кунаки посетила модный показ.

На мероприятие, куда также прибыли многие звезды, девушка пришла в сдержанном, но красивом образе: длинном черном облегающем платье до щиколоток, поверх которого нашит плащ. На ногах модели красовались тоже черные туфли на тонком каблуке, волосы были собраны в аккуратный хвост, повязанный широкой бархатной лентой.

Финальным штрихом образа стали массивные золотые серьги и миниатюрная белая сумочка.

Поклонникам наряд девушки пришелся по душе.

"Простота и красота символизируют Тину Кунаки", "Самая красивая женщина на свете", "Чистая красота", "Красивейшая из всех", "Обратим внимание на ее идеальную прическу", – написали комментаторы.

По информации на сайте IMDb, Тина Кунаки родилась 5 апреля 1997 года в регионе Тулуза во Франции в семье Робина и Нади Кунаки. Ее отец – тоголезского происхождения из Марокко, а мать – из Сицилии. Детство девушка провела в Биаррице, который находится на Баскском побережье. У нее есть сестра и брат.

Карьеру модели начала в раннем возрасте. Агенты заметили ее на пляже и предложили устроить фотосессию с ее участием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2058464-prostota-i-krasota-eks-supruga-vensana-kasselya-primerila-zakrytoe-oblegayuschee-plate/

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