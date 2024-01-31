Мадина Садвакасова появилась в образе звезды диско 80-х (фото, видео)
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44-летняя казахстанская певица Мадина Садвакасова показала свой новый образ - исполнительница отправилась на праздник, устроенный в стиле Disco 80's, передает NUR.KZ.
Певица заинтриговала поклонников в сторис. Она показала, как происходит ее преображение.
"Не уходите далеко от моего сторис. Будет интересный образ", - пообещала знаменитость.
Мадина предстала в роскошном вечернем наряде, подчеркивающем фигуру - для аутфита она выбрала серебристую ткань со звездами. Наряд для вечера был готов в последнюю минуту. Дизайнер Азамат Аргимбаев превратил певицу в звезду диско 80-х годов.
Образ дополнила прическа - Мадина появилась с мелкими кудряшками.
Мы также писали, на что однажды Садвакасова пошла ради покупки платья своей мечты - знаменитость продала свое авто и купила понравившийся наряд в Дубае.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2058373-madina-sadvakasova-poyavilas-v-obraze-zvezdy-disko-80-h-foto-video/