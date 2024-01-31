Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Мадина Садвакасова появилась в образе звезды диско 80-х (фото, видео)

Опубликовано:

Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

44-летняя казахстанская певица Мадина Садвакасова показала свой новый образ - исполнительница отправилась на праздник, устроенный в стиле Disco 80's, передает NUR.KZ.

Певица заинтриговала поклонников в сторис. Она показала, как происходит ее преображение.

"Не уходите далеко от моего сторис. Будет интересный образ", - пообещала знаменитость.

Мадина предстала в роскошном вечернем наряде, подчеркивающем фигуру - для аутфита она выбрала серебристую ткань со звездами. Наряд для вечера был готов в последнюю минуту. Дизайнер Азамат Аргимбаев превратил певицу в звезду диско 80-х годов.

Сторис Мадины Садвакасовой
Сторис Мадины Садвакасовой. Скрин: instagram.com/sadvakasovamadina

Образ дополнила прическа - Мадина появилась с мелкими кудряшками.

Мы также писали, на что однажды Садвакасова пошла ради покупки платья своей мечты - знаменитость продала свое авто и купила понравившийся наряд в Дубае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2058373-madina-sadvakasova-poyavilas-v-obraze-zvezdy-disko-80-h-foto-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.