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"Грезила им во сне": Мадина Садвакасова рассказала, на что пошла ради покупки платья мечты

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Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова рассказала в программе "Жарқын жүздесу" об интересном случае в ее жизни - артистка продала авто, чтобы купить платье мечты, передает NUR.KZ.

Мадина рассказала, как однажды продала свою машину, чтобы купить понравившееся платье в Дубае.

"Кажется, это было в 2005 году. Мне очень сильно понравилось это платье. Мне очень захотелось его надеть. В тот момент на его покупку у меня не было нужной суммы.

Я даже во сне грезила им. Я позвонила одному молодому человеку, который очень хотел купить мою машину. Продала ему свое авто, получила деньги, перевела своим друзьям в Дубае. Они купили платье и прислали его мне", - рассказала она.

Однако отечественные дизайнеры не менее талантливы. В этом артистка убедилась лично. Мадина Садвакасова уже долгое время работает с молодым, но уже известным дизайнером Азаматом Аргимбаевым. Для певицы он сшил уже 60-70 платьев.

"В последнее время я ношу только платья, сшитые мне Азаматом. У его нарядов есть какое-то волшебство, я чувствую в них себя принцессой", - отметила она.

Певица рассказала о том, какие новости ждут ее зрителей.

"В личной жизни у меня нет никаких изменений. Мой муж работает, сын ходит в школу. А вот в творчестве новостей очень много. В моей команде много молодежи. В мой репертуар вошли песни очень молодых композиторов. Можно сказать, что творческая жизнь буквально кипит", - рассказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2058180-grezila-im-vo-sne-madina-sadvakasova-rasskazala-na-chto-poshla-radi-pokupki-platya-mechty/

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