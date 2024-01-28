Жена Бибера снялась в мокром платье на пляже

Модель и бизнесвумен Хейли Бибер снялась в фотосессии для рекламы собственного бренда Rhode. Жена Бибера опубликовала снимки в своем профиле в Instagram, передает NUR.KZ.

27-летняя Хейли Бибер позировала перед камерой в белом мокром платье. В момент съемки она лежала на белом песочном пляже. Волосы она распустила и позировала без макияжа. Она продемонстрировала естественную красоту кожи.

"Красотка", Ты – самая лучшая модель", "У тебя естественная красота", "Совершенство", "Самая красивая женщина на Земле", – писали фанаты.

По информации на сайте IMDb, Хейли Род Бибер (урожденная Болдуин) – американская модель и телеведущая, дочь актера Стивена Болдуина и племянница Алека Болдуина.

Родилась 22 ноября 1996 года в Тусоне, штат Аризона. Ее мать – графический дизайнер Кенния Деодато Болдуин является бразильянкой итальянского и португальского происхождения. С сентября 2018 года замужем за музыкантом Джастином Бибером.