61-летняя Деми Мур вышла в свет в роскошном платье с декором в виде птицы
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Известная американская актриса Деми Мур произвела фурор, появившись на светском мероприятии в необычным платье. 61-летнюю кинодиву искупали в комплиментах, передает NUR.KZ.
На премьере нового сериала "Вражда: Капоте против Лебедей", которая состоялась в Музее современного искусства в Нью-Йорке, Деми Мур блистала в своем оригинальном черно-белом платье.
Кинодива выбрала удачный наряд, который подчеркнул ее фигуру и сделал ее королевой вечера. Аутфит с декором в виде диковинной птицы, дополненный драгоценными украшениями, оценили и ее поклонники в соцсети.
"О, мой Бог!", "Небеса", "Ты выглядишь так потрясающе, что мне хочется бросить жену, а я даже не женат!", "Великолепная", "Нереальная", "Красивая женщина", - восхитились ею подписчики.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2057542-61-letnyaya-demi-mur-vyshla-v-svet-v-roskoshnom-plate-s-dekorom-v-vide-ptitsy/