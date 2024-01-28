"Фигура – зачет": Кристина Асмус похвасталась стройным телом в купальнике

Звезда "Интернов" Кристина Асмус восхитила фанатов фигурой в купальнике – актриса показала, как вместе с семьей отдыхала в Сочи, передает NUR.KZ.

35-летняя звезда разместила серию снимков с совместного отдыха в спа в своем профиле в Instagram.

"Съездили в Сочи неожиданной компанией. Отдохнули, отожгли, соединились, выдохнули", – написала актриса.

На фото с отдыха Кристина предстала с распущенными волосами в раздельном купальнике черного цвета. Кроме того, можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж.

Фанаты оценили подтянутую форму Асмус – об этом они написали под публикацией.

"Асмус – шик", "Фигура – зачет", "Вот так и надо отдыхать", "Какая вы красивая. Просто огонь!", "А тебе идет темный цвет", – писали они.

По данным сайта IMDb, Кристина Асмус родилась 14 апреля 1988 года в Московской области. В юности занималась спортивной гимнастикой и даже получила звание кандидата в мастера спорта.

Еще в школе начала играть в театре: сначала играла в спектакле Махониной "А зори здесь тихие…" в театре "МЕЛ", а после окончания школы – в спектакле Ермаковой "Портрет мадемуазель Таржи" в театре юного зрителя города Королева. В 2008 году поступила в Высшее театральное училище имени Щепкина. Дебют на телевидении состоялся в 2010 году в сериале "Интерны" – там она сыграла Варвару Черноус.

Дебютная роль принесла Асмус огромную популярность. В настоящее время Кристина снимается в кино, а также с успехом служит в театре.