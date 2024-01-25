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Жазира Байрбекова появилась в костюме в национальном стиле в Медине (видео)

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Жазира Байрбекова
Жазира Байрбекова. Кадр из видео: instagram.com/zhazira_bairbekova

Казахстанская артисты, супруги Жанболат Ербатыров и Жазира Байрбекова отправились в паломничество по святым местам. Жазира появилась в Медине в платье в казахском национальном стиле, передает NUR.KZ.

Жазира Байрбекова разместила в своей ленте Instagram видео, на котором запечатлелась в наряде, сшитом в национальном стиле. Певица отметила, что находится в городе Медине.

"Хочу, чтобы не терялась ценность казахского национального костюма. Поэтому и надела национальный наряд в священном месте", - написала она.

"Дай Бог и мне так ходить в национальном наряде, совершая паломничество", "Как вам идет наш наряд", "Как красиво", "Просто превосходно", "Вам все идет", - написали пользователи соцсети.

Но некоторые посчитали, что не стоило обращать на себя всеобщее внимание.

"Находясь в святых местах, нельзя так обращать на себя внимание", "Жазира, паломничество - это не туризм, там надо просить прощения у Аллаха, а не выставлять себя напоказ", "Хиджаб не должен привлекать внимания и вы должны одеваться в соответствии с местностью, а там такое не понимают", - отреагировали другие.

Сторис Жазиры Байрбековой
Сторис Жазиры Байрбековой. Скриншот: instagram.com/zhazira_bairbekova

Жазира позже написала свой ответ в сторис.

"Если надеть национальный наряд в священной Медине это грех, то прошу Аллаха простить меня", - призналась она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2057443-zhazira-bayrbekova-poyavilas-v-kostyume-v-natsionalnom-stile-v-medine-video/

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