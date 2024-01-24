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"Вся в веснушках, босая и растрепанная": Семенович показала фото с отдыха на Мальдивах

Опубликовано:

Анна Семенович
Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

45-летняя экс-солистка группы "Блестящие", актриса и певица Анна Семенович поделилась в своем Instagram-аккаунте яркими фото с отдыха на Мальдивах, передает NUR.KZ.

Семенович отметила, что Мальдивы - это ее любовь.

"Я много раз была на этих волшебных островах и каждый раз получала огромное удовольствие. Для человека моей профессии это идеальный отдых, а именно восстановление и наполнение!

Тут не надо каждый день красить лицо, носить высокие каблуки и делать укладки. Тут я натуральная и максимально настоящая, вся в веснушках от солнца, босая и растрепанная. И это такое счастье - быть, а не казаться", - написала она.

Подписчики пожелали ей хорошего отдыха и оценили солнечные фото.

"Анечка, у тебя натуральная красота, и я не про внешность, а про красоту внутреннюю, про красоту души", "Девочка в раю", "Я красивее женщины на свете еще не видел!", "Аня, вам очень идут Мальдивы", - отметили фанаты под ее публикацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2057335-vsya-v-vesnushkah-bosaya-i-rastrepannaya-semenovich-pokazala-foto-s-otdyha-na-maldivah/

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