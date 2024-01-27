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"Внеземная": Кэти Перри в образе инопланетянки удивила подписчиков

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Кэти Перри
Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry

Американская певица Кэти Перри выложила в социальные сети фото с "инопланетным" гримом, однако не все фанаты оценили перевоплощение звезды, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры она разместила на своей странице в Instagram.

На фото Кэти Перри позирует в длинном струящемся бежевом платье с рифленным подолом и оборками. Однако наибольшее внимание привлекают небольшое рожки-антенки на лбу знаменитости и заостренные кончики ушей.

В комментариях к публикации большинство пользователей восхитились необычным образом поп-звезды, однако нашлись и те, кого гримм Кэти Перри не впечатлил.

"Неожиданно, но мне это нравится", "Внеземная", "Женщина с другой планеты", "Великолепный макияж", "Ты выглядишь потрясающе", "И для чего это?", "Что это за взгляд?", "Рептилия", "Я думал, Хэллоуин закончился", – написали комментаторы.

По информации IMDb, Кэти Перри родилась 25 октября 1984 года в Санта-Барбаре. Она воспитывалась в глубоко религиозной семье. Петь Кэти начала в церковном хоре, даже свой первый контакт девушка заключила с христианским лейблом Red Hill, для которого записала альбом под своим именем Кэти Хадсон (Перри – фамилия матери). Альбом не имел успеха.

В 2004 году Перри подписала контракт с Columbia Records, но и это не принесло успеха. Однако один из руководителей Columbia порекомендовал Кэти председателю Virgin Records Джейсону Флому. Их сотрудничество стало успешным.

Она записала свой второй альбом, "One of the Boys", и весной 2008 года выпустила главный сингл, скандальную "I Kissed a Girl". Песня стала хитом, заняв первое место в нескольких странах. За ней последовали другие хитовые синглы, и альбом стал коммерчески успешным.

Сейчас Кэти добилась мировой популярности, основала свой собственный звукозаписывающий лейбл, завоевала десятки наград.

Напомним, ранее мы показывали фото Перри в откровенном наряде для известного бренда духов.

Еще раньше певицу высмеяли в Сети за фото на унитазе для рекламы своего бренда обуви.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2057229-vnezemnaya-keti-perri-v-obraze-inoplanetyanki-udivila-podpischikov/

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