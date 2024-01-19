"Это же не вы!": Глафиру Тарханову в новом образе не узнали фанаты

Звезда сериалов "Громовы", "Александровский сад 2" Глафира Тарханова предстала перед фанатами в Instagram в ярком образе. Однако не все узнали актрису, передает NUR.KZ.

40-летняя Глафира Тарханова - одна из тех, кто любит экспериментировать на фотосессиях с образами. На этот раз мать четверых сыновей запечатлелась в светлой шубе и лакированных ботфортах.

"Ох уж эти животные принты - леопарды, змеюки, гепарды , тигры и зебры… все больше встречаются на улицах города…

Хорошо, что совсем не обязательно, чтобы это было натуральным чьим-то мехом или кожей. Но ощутить себя дикой кошечкой каждой будет полезно, главное - не переборщить.

Если о кошках - они всегда остаются грациозными и независимыми от чужого мнения и взгляда. Ррррр. Я сегодня порычу, а потом помяукаю", - написала она.

"Супермодель!", "Киса еще та! Гламурненько! Мяу!", "Очень даже привлекательно", "Вам идут любые образы, вы шикарная женщина", - отреагировали фолловеры.

Но некоторые подписчики не узнали любимицу.

"Очень сильный фильтр. Это ж вообще не вы", "Вообще на себя непохожа!" - высказались они.