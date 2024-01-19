Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Восток - дело тонкое": Дильназ Ахмадиева в облегающем платье покорила соцсети

Опубликовано:

Дильназ Ахмадиева
Дильназ Ахмадиева. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

43-летняя казахстанская певица Дильназ Ахмадиева восхитила новыми фото своих подписчиков в Instagram. Артистка примерила облегающее платье, которое подчеркнуло ее фигуру, передает NUR.KZ.

На фото, которое Дильназ выложила в ленте, она запечатлена в элегантном черном платье с декольте. Наряд удачно подчеркнул ее стройную фигуру. Аутфит дополнили украшения, а акцентом в образе стал яркий маникюр.

"Восток - дело тонкое, ну красавица", "С каждым годом все лучше и лучше", " Восхищаюсь Дильназ, выглядит на 30, самая женственная и красивая, пример, как нужно выглядеть шикарно в свои 43, просто богиня", "Ну просто шикарная женщина", "Грация!", "Фотограф классный", "Фигурка - мечта", - отметили фанаты и звездные коллеги, в числе которых Али Окапов, Жания Джуринская и другие представители шоу-бизнеса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2056333-vostok-delo-tonkoe-dilnaz-ahmadieva-v-oblegayuschem-plate-pokorila-sotsseti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.