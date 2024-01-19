"Восток - дело тонкое": Дильназ Ахмадиева в облегающем платье покорила соцсети

43-летняя казахстанская певица Дильназ Ахмадиева восхитила новыми фото своих подписчиков в Instagram. Артистка примерила облегающее платье, которое подчеркнуло ее фигуру, передает NUR.KZ.

На фото, которое Дильназ выложила в ленте, она запечатлена в элегантном черном платье с декольте. Наряд удачно подчеркнул ее стройную фигуру. Аутфит дополнили украшения, а акцентом в образе стал яркий маникюр.

"Восток - дело тонкое, ну красавица", "С каждым годом все лучше и лучше", " Восхищаюсь Дильназ, выглядит на 30, самая женственная и красивая, пример, как нужно выглядеть шикарно в свои 43, просто богиня", "Ну просто шикарная женщина", "Грация!", "Фотограф классный", "Фигурка - мечта", - отметили фанаты и звездные коллеги, в числе которых Али Окапов, Жания Джуринская и другие представители шоу-бизнеса.