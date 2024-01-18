Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Время до замужества": Макпал Жунусова восхитила поклонников архивным фото из 80-х

Опубликовано:

Макпал Жунусова
Макпал Жунусова. Фото: Instagram.com/zhunusova.makpal

Макпал Жунусова поделилась в Instagram архивной фотографией, сделанной фотожурналистом Болатом Омаралиевым более 40 лет назад. Снимок собрал множество комментариев поклонников, передает NUR.KZ.

Легендарная казахстанская певица Макпал Жунусова окунулась в ностальгию - она показала поклонникам своего творчество архивное фото, которое в начале 1980 года сделал фотожурналист Болат Омаралиев.

Исполнительница опубликовала фото с комментарием автора относительно того, как и когда был сделан снимок. Омаралиев также рассказал, что, по его мнению, делает этот кадр особенным.

"Эту фотографию я сделал в начале 1980 года. Это время еще до замужества Макпал Жунусовой. Что делает этот снимок выигрышным, так это закрытые глаза. Именно с Макпал я увидел, что красоту можно передать и с закрытыми глазами", - отметил фотограф.

Поклонники Жунусовой были щедры на комплименты.

"Конечно, эта красота влюбила в себя не одного казахстанца. Будьте здоровы!", "Вы прекрасны и сейчас, да убережет Вас Всевышний от злых глаз", "Когда говорят о Вас, на ум приходит именно этот образ", "Макпал-апай всегда была красавицей", - пишут в комментариях под публикацией.

Неделю назад Макпал Жунусова отметила 60-летний юбилей - в честь знаменательного события поклонница подготовила любимой певице необычный подарок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2056229-vremya-do-zamuzhestva-makpal-zhunusova-voshitila-poklonnikov-arhivnym-foto-iz-80-h/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.