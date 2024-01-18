"Время до замужества": Макпал Жунусова восхитила поклонников архивным фото из 80-х

Макпал Жунусова поделилась в Instagram архивной фотографией, сделанной фотожурналистом Болатом Омаралиевым более 40 лет назад. Снимок собрал множество комментариев поклонников, передает NUR.KZ.

Легендарная казахстанская певица Макпал Жунусова окунулась в ностальгию - она показала поклонникам своего творчество архивное фото, которое в начале 1980 года сделал фотожурналист Болат Омаралиев.

Исполнительница опубликовала фото с комментарием автора относительно того, как и когда был сделан снимок. Омаралиев также рассказал, что, по его мнению, делает этот кадр особенным.

"Эту фотографию я сделал в начале 1980 года. Это время еще до замужества Макпал Жунусовой. Что делает этот снимок выигрышным, так это закрытые глаза. Именно с Макпал я увидел, что красоту можно передать и с закрытыми глазами", - отметил фотограф.

Поклонники Жунусовой были щедры на комплименты.

"Конечно, эта красота влюбила в себя не одного казахстанца. Будьте здоровы!", "Вы прекрасны и сейчас, да убережет Вас Всевышний от злых глаз", "Когда говорят о Вас, на ум приходит именно этот образ", "Макпал-апай всегда была красавицей", - пишут в комментариях под публикацией.

Неделю назад Макпал Жунусова отметила 60-летний юбилей - в честь знаменательного события поклонница подготовила любимой певице необычный подарок.