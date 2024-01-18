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Звезда турецкого сериала "Зимородок" появилась в мини-платье с пикантным декольте

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Афра Сарачоглу
Афра Сарачоглу. Фото: instagram.com/afrasaracoglu

26-летняя турецкая актриса Афра Сарачоглу, исполняющая главную роль в популярном сериале "Зимородок", вышла в свет в мини-платье с пикантным декольте, передает NUR.KZ.

Девушка разместила новые фото на своей официальной страничке в Instagram. Отметим, что здесь у нее 8,8 млн подписчиков.

Афру полюбили за роль Сейран. Главная героиня сериала "Зимородок" старается стать сильной и независимой, выступает против архаичных устоев, не желает быть жертвой бытового насилия и при этом умеет беззаветно любить.

Афра сумела тонко передать характер героини, актриса не только очень талантлива, но и красива. В эффектном мини-платье с пикантным декольте, в котором она появилась на вечере, турецкая красавица похвасталась тонким станом и длинными ногами.

"Очень красивая девушка", "Моя Барби", "Сияй ярко, ты ослепительна, королева", "Если мы поищем, то не сможем найти в этом мире никого прекраснее тебя", "Антепская фисташка", - отметили ее фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2056136-zvezda-turetskogo-seriala-zimorodok-poyavilas-v-mini-plate-s-pikantnym-dekolte/

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