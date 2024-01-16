"Надо жить на позитиве": фанаты оценили танец Шахизады (видео)
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Казахстанская певица Шахизада выложила в соцсети видео, на котором запечатлена танцующей. Фанаты зарядились позитивом и оценили ее танец, ну а моралисты принялись стыдить, передает NUR.KZ.
"Если отдыхать, то отдыхать нужно для души, ни о чем не думая, правда же? Вот так", - отметила она.
Видео, на котором Шахизада танцует в блестящем черном платье, оценили ее поклонники. Они оставили восхищенные отзывы.
"Мне нравится, вот так надо жить на позитиве", "Мне кажется, очень даже хорошо, все умеренно, элегантно и красиво! Она не за хлебом в булочную собралась, просто прелесть", "Правильно, надо жить так, как тебе хочется", "Молодец, так держать!" - отреагировали фанаты.
Но блюстители нравственности распекли ее за такую "шалость".
"Что это? Где стыд?", "Скромность потеряли совсем", - написали комментаторы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2055823-nado-zhit-na-pozitive-fanaty-otsenili-tanets-shahizady-video/