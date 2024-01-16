"Ослепительно": 50-летняя звезда Болливуда покрасовалась в ярком мини-платье

50-летняя индийская актриса Малаика Арора примерила экстремальное мини, показав длинные ноги. Новые фото кинозвезда разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Малаика Арора - одна из самых стильных и смелых красавиц Болливуда. Несмотря на то, что не так давно ей исполнилось 50, она даст фору молодым актрисам.

Стройную фигуру и длинные ноги знаменитость продемонстрировала в ярком и колоритном мини-платье. Образ звезды дополнили розовый пиджак, объемные украшения и туфли на большой платформе. И, конечно же, она собрала множество "лайков" и "сердечек".

"Вторая фотография просто запала мне в душу", "Очень красиво выглядит, потрясающе", "Смотрю лишь на эти великолепные туфли на платформе и изгибы твоих ног", "Огненная красотка", "Малика, ты выглядишь ослепительно даже в этом возрасте. Ты всегда номер один", - отметили фанаты.