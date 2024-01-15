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"Неэстетично": мать троих детей Марию Погребняк пристыдили за появление в бикини

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Мария Погребняк
Мария Погребняк. Фото: instagram.com/mariapoga_

Российский блогер-миллионник, бизнес-леди и участница шоу "Звезды в Африке" Мария Погребняк опубликовала в Instagram новые фото с отдыха. Подписчики оценили ее фигуру в бикини, передает NUR.KZ.

На фото Мария демонстрирует ровный загар и подтянутую фигуру в бикини. Пользователи соцсети по-разному отреагировали на пляжные фото.

"Фигура огонь", "Прекрасно выглядите", "Ой, какая", "Очень красивая девушка", "Как я понимаю вас, такая работа над собой", "Очень красиво! Мама троих!", "Идеально", "Очень крутой кадр", "Хороша, чертовка", - написали фолловеры.

"Дряблости хватает, видно, что уже тетя", "Ох уж эти силиконы", "А зачем трусы натянули?", "Неэстетично", "Пошло", "Фигура шикарная. Но я никак не понимаю, какая необходимость выставлять себя в таком откровенном фото на всеобщее обозрение?" - высказались другие комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2055498-otkrovennye-foto-mat-troih-detey-mariyu-pogrebnyak-pristydili-za-poyavlenie-v-bikini/

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