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"Скрывать мне нечего": 64-летняя Гузеева показала фото без макияжа и ретуши

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Лариса Гузеева
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

64-летняя российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева специально для хейтеров в соцсети показала фото "без прикрас" - без коррекции и косметики, передает NUR.KZ.

"Недорогие недрузья, вам на радость выставляю фото без коррекции и косметики. Человек - он же разный и выглядит и ведет себя по ситуации.

Я, как и вы все, стараюсь показать себя в лучшем виде и 99 % моих подписчиков рады за меня и говорят всякие приятности, а я им шлю сердечки.

Но есть и те, кому неймется, поэтому скрывать мне нечего - вот она я. Такая-сякая", - написала она (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

"Всегда шикарная, всегда остроумная и бесконечно любимая", "Настоящая, живая, смешная, уверенная в себе, очень мудрая и сильная женщина. Всем в пример", "Только настоящая личность может иронизировать над собой", "Такая-сякая сбежала из дворца. Вы всегда Королевна!", "Нравится мне ваше чувство юмора", - отреагировали преданные поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2055472-skryvat-mne-nechego-64-letnyaya-guzeeva-pokazala-foto-bez-makiyazha-i-retushi/

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