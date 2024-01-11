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Дуа Липа рассмешила Сеть, пытаясь сесть на стул в тесном вечернем платье (видео)

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Дуа Липа
Дуа Липа. Кадр из видео: instagram.com/dualipa

Дуа Липа показала забавное видео, снятое на церемонии вручения премии "Золотой глобус". Певица показала, как садилась на стул в тесном вечернем платье, передает NUR.KZ.

Ради того, чтобы блистать на ковровых дорожках самых престижных премий, мировые звезды зачастую идут на крайние меры. Британская певица с косовскими корнями Дуа Липа не стала исключением.

На днях артистка посетила церемонию вручения премии "Золотой глобус" - песня Липы "Dance The Night" из фильма "Барби" была номинирована в категории "Лучший саундтрек". Для торжественного события Дуа выбрала длинное элегантное черное платье с золотыми вставками.

Однако, наряд оказался не только красивым, но и, увы, не совсем удобным - на видео, опубликованном в Instagram певицы, видно, как трудно ей было садиться в нем на стул, чтобы избежать конфуза.

"Спасибо "Золотому глобусу" за прекрасный вечер - единственное, чего не хватало, - это кресел с откидными спинками", - шутливо написала Дуа Липа.

К посту Дуа также прикрепила ряд эффектных фотографий, на которых можно разглядеть ее наряд поближе.

Новый год исполнительница хитов "Levitating" и "Cold Heart" отметила в Индии - Липа публиковала ряд снимков в роскошном платье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2055058-dua-lipa-rassmeshila-set-pytayas-sest-na-stul-v-tesnom-vechernem-plate-video/

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