Дуа Липа в роскошном платье показала, как отметила Новый год в Индии

Британская певица и модель Дуа Липа опубликовала в соцсетях снимки с празднования Нового года в Индии. Знаменитость предстала в роскошном длинном платье, передает NUR.KZ.

Британская певица албанского происхождения Дуа Липа встретила Новый год в Джайпуре, Индии. Фото с празднования она опубликовала в Instagram.

"Вечер Нового года в Джайпуре", – подписала она пост.

На снимках Липа предстала в роскошном черном длинном платье с вырезом в зоне декольте. Образ дополнили массивные золотые украшения, макияж в темных тонах. Волосы исполнительницы были окрашены в темно-бардовый цвет.

По информации на сайте IMDb, Дуа Липа родилась 22 августа 1995 года в Лондоне в семье эмигрантов из Приштины (города, являющегося предметом территориального спора между частично признанной Республикой Косово, фактически контролирующей город, и Сербией). Имя исполнительницы с албанского переводится как "любовь".

В 14 лет Липа начала выставлять на YouTube ролики, где исполняла песни других музыкальных исполнителей. В 2015 году она подписала контракт с Warner Music Group и вскоре выпустила свой первый сингл.

В 2018 году Липа выиграла в двух номинация Brit Awards – "Лучшая британская сольная исполнительница" и "Лучший прорыв".