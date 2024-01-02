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Дуа Липа в роскошном платье показала, как отметила Новый год в Индии

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Дуа Липа
Дуа Липа. Фото: Unique Nicole / WireImage / Getty Images

Британская певица и модель Дуа Липа опубликовала в соцсетях снимки с празднования Нового года в Индии. Знаменитость предстала в роскошном длинном платье, передает NUR.KZ.

Британская певица албанского происхождения Дуа Липа встретила Новый год в Джайпуре, Индии. Фото с празднования она опубликовала в Instagram.

"Вечер Нового года в Джайпуре", – подписала она пост.

На снимках Липа предстала в роскошном черном длинном платье с вырезом в зоне декольте. Образ дополнили массивные золотые украшения, макияж в темных тонах. Волосы исполнительницы были окрашены в темно-бардовый цвет.

По информации на сайте IMDb, Дуа Липа родилась 22 августа 1995 года в Лондоне в семье эмигрантов из Приштины (города, являющегося предметом территориального спора между частично признанной Республикой Косово, фактически контролирующей город, и Сербией). Имя исполнительницы с албанского переводится как "любовь".

В 14 лет Липа начала выставлять на YouTube ролики, где исполняла песни других музыкальных исполнителей. В 2015 году она подписала контракт с Warner Music Group и вскоре выпустила свой первый сингл.

В 2018 году Липа выиграла в двух номинация Brit Awards – "Лучшая британская сольная исполнительница" и "Лучший прорыв".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2053586-dua-lipa-v-roskoshnom-plate-pokazala-kak-otmetila-novyy-god-v-indii/

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