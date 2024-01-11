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"Совершенство": Ева Лонгория в золотом наряде восхитила фанатов

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Ева Лонгория
Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria

Ева Лонгория блистала на красной дорожке Премии губернаторов в золотом платье. Фотографии с закулисья 48-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

48-летняя Ева Лонгория сразила поклонников очередным выходом на ковровой дорожке. Для мероприятия популярная актриса выбрала блестящее золотое платье, которое подчеркивало ее фигуру.

С аксессуарами звезда культового сериала "Отчаянные домохозяйки" решила не мудрить - надела аккуратные серьги с бриллиантом и пару колец. Волосы Евы были заплетены в косички.

На фотографиях с закулисья Лонгория позволила рассмотреть ее аутфит поближе.

Фанаты кинозвезды остались в восторге.

"Совершенство", "Прекрасна! Тебе идет золотой", "У тебя явно выдался очень хороший год, и все только начинается!", "Какое платье", - пишут в комментариях под публикацией.

Согласно информации на официальном сайте, Премия губернаторов - одно из мероприятий, которое Академия киноискусств США проводит каждый год перед церемонией вручения премии "Оскар". Там вручают три награды Совета управляющих Академии, знаменующие пожизненные достижения в киноиндустрии - мемориальная премия Ирвинга Г. Тальберга, гуманитарная премия Джина Хершолта и Почетная награда Академии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2054986-sovershenstvo-eva-longoriya-v-zolotom-naryade-voshitila-fanatov/

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