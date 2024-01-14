Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Слишком горячо": Рита Ора восхитила фанатов фигурой в бикини

Опубликовано:

Рита Ора
Рита Ора. Фото: instagram.com/ritaora

Британская певица и актриса Рита Ора опубликовала снимки с отдыха, на одном из которых она запечатлена в бикини. Фанаты оценили фигуру знаменитости, передает NUR.KZ.

33-летняя артистка Рита Ора в своем Instagram-аккаунте поделилась фотографиями с отдыха. На одной из них она запечатлела себя в бикини темного-синего цвета, солнцезащитных очках и с повязкой на голове. Свой образ певица дополнила золотыми колье и цепями с подвесками.

Также на последнем кадре она позирует в инфракрасной сауне.

Фанаты оценили фигуру звезды и осыпали ее комплиментами.

"Потрясающая", "Такая красивая", "Невероятная Рита", "Муза", "Слишком горячо", "Бриллиант", "Удивительная", – пишут поклонники в комментариях.

По информации сайта IMDb, Рита Ора родилась в 1990 году в Косово. В 1991 году ее семья перебралась в Великобританию.

Певица выросла в Западном Лондоне – с ранних лет она занималась пением, окончила театральную школу Сильвии Янг. Свой первый музыкальный релиз она выпустила в 2007 году, а в 2009 должна была выступать на "Евровидении", но решила сняться с конкурса.

Ора начала петь в барах Лондона и его окрестностей, а в 2009 году один из исполнителей рассказал об Оре компании Roc Nation, и спустя несколько дней она прилетела в Нью-Йорк и встретилась с Jay-Z. В тот же год она снялась в клипах на песни Young Forever и Over. Ора привлекла внимание Jay-Z, и он подписал с ней контракт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2054936-slishkom-goryacho-rita-ora-voshitila-fanatov-figuroy-v-bikini/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.