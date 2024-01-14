"Слишком горячо": Рита Ора восхитила фанатов фигурой в бикини

Британская певица и актриса Рита Ора опубликовала снимки с отдыха, на одном из которых она запечатлена в бикини. Фанаты оценили фигуру знаменитости, передает NUR.KZ.

33-летняя артистка Рита Ора в своем Instagram-аккаунте поделилась фотографиями с отдыха. На одной из них она запечатлела себя в бикини темного-синего цвета, солнцезащитных очках и с повязкой на голове. Свой образ певица дополнила золотыми колье и цепями с подвесками.

Также на последнем кадре она позирует в инфракрасной сауне.

Фанаты оценили фигуру звезды и осыпали ее комплиментами.

"Потрясающая", "Такая красивая", "Невероятная Рита", "Муза", "Слишком горячо", "Бриллиант", "Удивительная", – пишут поклонники в комментариях.

По информации сайта IMDb, Рита Ора родилась в 1990 году в Косово. В 1991 году ее семья перебралась в Великобританию.

Певица выросла в Западном Лондоне – с ранних лет она занималась пением, окончила театральную школу Сильвии Янг. Свой первый музыкальный релиз она выпустила в 2007 году, а в 2009 должна была выступать на "Евровидении", но решила сняться с конкурса.

Ора начала петь в барах Лондона и его окрестностей, а в 2009 году один из исполнителей рассказал об Оре компании Roc Nation, и спустя несколько дней она прилетела в Нью-Йорк и встретилась с Jay-Z. В тот же год она снялась в клипах на песни Young Forever и Over. Ора привлекла внимание Jay-Z, и он подписал с ней контракт.