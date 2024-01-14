"Она – искусство": поклонники окрестили жену Джейсона Стэйтема самой красивой женщиной в мире

Британская модель и актриса Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась снимками с отдыха в Таиланде, представ в платье, подчеркивающем ее красивую фигуру, передает NUR.KZ.

Британская модель и актриса Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась снимками в Instagram, сделанными на отдыхе в Таиланде. Знаменитость устроила фотосессию в необычном коричневом платье до пола, обнажающим плечи и живот. Волосы модель аккуратно собрала назад, образ дополнили массивные украшения.

"Она – искусство", "Просто нет слов", "Какое красивое платье", "Красота этих фотографий феноменальна", "Так счастлива увидеть твою улыбку на последнем снимке", "Самая красивая девушка в мире", – пишут поклонники в комментариях.

По информации на сайте IMDb, Роузи Элис Хантингтон-Уайтли родилась 18 апреля 1987 года в Плимуте, Великобритании.

Наиболее известна как модель нижнего белья Victoria's Secrets и киноактриса. Участвовала в пяти модных показах Victoria's Secret с 2006 по 2010 год и стала "ангелом" в ноябре 2009 года. Хантингтон-Уайтли появлялась на обложках международных модных журналов, таких как Vogue, GQ, Elle, Harper's Bazaar и другие. Также знаменитость работает моделью с 2003 года для различных магазинов одежды: Abercrombie & Fitch, Burberry, Karen Miller, Bloomingdale's, Ralph Lauren, DKNY и другие.

С 2010 года состоит в отношениях с актером Джейсоном Стэтхемом, пара обручилась в январе 2016 года. В браке воспитываются двое детей – Джек и Изабелла.