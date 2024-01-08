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Улетевшая на Мальдивы Лариса Долина показала татуировки и необычные наряды (фото)

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Лариса Долина
Лариса Долина. Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Лариса Долина начала год с отпуска на Мальдивах. 68-летняя артистка покрасовалась на пляже в разных нарядах, показав несколько татуировок - фотографии она выложила в Instagram, передает NUR.KZ.

"Начался долгожданный отпуск!" - радостно подписала серию фотографий исполнительница хита "Погода в доме". Надев яркую рубашку с попугаями, красную кепку и розовые очки, Долина позировала у дерева, показав татуировки на руке и лодыжке.

После певица сменила наряд на обтягивающую футболку с веселой надписью и шорты. Артистка позировала с внучкой, крепко обнимая ее.

"Два дня, как мы на Мальдивах, а я поверить не могу до сих пор, что этот отпуск начался… В голове постоянные навязчивые мысли, что я что-то не доделала, что-то пропустила и что-то упустила… Но мои девочки успокоили меня. Сказали, что я ничего не упустила и все сделала в прошедшем году! Так что, я начала полноценно отдыхать!

Год предстоит такой же плотный и такой же насыщенный! Мне нужно силы восстановить! И здесь это возможно! Всех с Рождеством!", - написала Долина под публикацией.

Напомним, на одном из декабрьских концертов певицы ей понадобилась помощь докторов - у нее был "сильнейший отек и горящая трахея".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2054453-uletevshaya-na-maldivy-larisa-dolina-pokazala-tatuirovki-i-neobychnye-naryady-foto/

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