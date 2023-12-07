"Сильнейший отек и горящая трахея": Ларисе Долиной понадобилась помощь врача во время концерта

Лариса Долина рассказала в Instagram об "одном из самых тяжелых дней в концертной жизни". Певица вышла выступать с больными связками, и врачам пришлось вмешиваться посреди концерта, передает NUR.KZ.

Концерт, прошедший 5 декабря, певица назвала одним из самых сложных в своей гастрольной деятельности. Долина заболела, но решила не отменять выступление - артистка сократила программу и выступала под присмотром врачей.

"Три (дня - прим. ред.) назад начала кашлять. В таких случаях моментально принимаю меры, но, видимо, немного, но опоздала… Уже была повреждена трахея, которая и не давала в полную силу «дышать» моим связкам. Это было понятно в день концерта. В таких случаях концерты отменяются, но не в моем", - рассказала Лариса Долина.

Звезда призналась, что концерт отпела во многом благодаря фониатру, который дежурил за кулисами (ЛОР-врач, специализирующийся на голосе - прим. ред.).

"Две песни спою и все… Больше не вытягиваю… Бегу к ней за кулисы - залить нужные лекарства на связки. И так на протяжении всего концерта… 12 раз получилось, да еще и антибиотик пришлось выпить - сильнейший отек и горящая трахея", - написала исполнительница хита "Погода в доме".

В заключение Долина поблагодарила свою публику.

"Я бесконечно благодарна зрителям, которым я объявила о своей проблеме, посоветовав уйти, если им не нравится такое положение дел, но никто не ушел. Это бесценно", - заключила 68-летняя певица.

Несколько дней назад Лариса Долина трогательно поздравила с днем рождения свою крестницу, 17-летнюю дочь умершей певицы Юлии Началовой.