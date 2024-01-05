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"Солнце, песок, море и любовь": актриса из Актау поделилась снимками в бикини

Опубликовано:

Наталья Рудова
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

40-летняя российская актриса Наталья Рудова, которая жила в детстве в Актау, улетела отдыхать на море и показала фигуру в бикини на новых фото. Их она разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

"Солнце, песок, море и любовь", - подписала она снимки.

Звезда сериалов "Молодежка", "Жизнь по вызову", "Универ. Новая общага", "Татьянин день" запечатлелась в бикини и соломенной шляпе на лежаке у бассейна.

Подписчики тут же оставили свои комментарии под жаркими фото. Они предположили, что актриса отдыхает в Дубае.

"Молодец! Хорошая актриса, только, мне кажется, много отдыхает. Маме квартиру купила, дочь тоже хорошая", "Отличного отдыха и море позитивных эмоций", "До чего же хороша", "Самая моя любимая актриса, тратил бы все, что у меня есть на вас, будь вы моей девушкой!" - отмечено под снимками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2054138-solntse-pesok-more-i-lyubov-aktrisa-iz-aktau-podelilas-snimkami-v-bikini/

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