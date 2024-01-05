Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Папина дочка": Балжан Бидаш сняла эффектное видео с отцом

Опубликовано:

Балжан Бидаш с отцом
Балжан Бидаш с отцом. Кадр из видео: instagram.com/bidash_official

Экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш опубликовала в соцсети видео с отцом. Фанаты отметили, что артистка похожа на своего папу, который выглядит очень молодо, передает NUR.KZ.

"Мой первый герой. Есть тут папины дочки?" - отметила Балжан под видео.

Пользователи соцсети тут же отметили их сильное сходство. Они также высоко оценили их образы.

"Как классно, когда есть папа", "Да вы копия папы", "Ага - красавчик", "Топчик", "Вашему папе нужно в кино сниматься", "Мне кажется, на Кайрата Адилгерея похож", "Как молодо выглядит", "Примерная семья", "Папина дочка", "Долгих лет твоему папе", "Образы огонь", - написали комментаторы.

Напомним, недавно Балжан Бидаш порадовала маму подарком за 600 тысяч тенге. Она подарила матери на день рождения брендовую обувь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2054035-papina-dochka-balzhan-bidash-snyala-effektnoe-video-s-ottsom/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.