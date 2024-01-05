"Папина дочка": Балжан Бидаш сняла эффектное видео с отцом
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Экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш опубликовала в соцсети видео с отцом. Фанаты отметили, что артистка похожа на своего папу, который выглядит очень молодо, передает NUR.KZ.
"Мой первый герой. Есть тут папины дочки?" - отметила Балжан под видео.
Пользователи соцсети тут же отметили их сильное сходство. Они также высоко оценили их образы.
"Как классно, когда есть папа", "Да вы копия папы", "Ага - красавчик", "Топчик", "Вашему папе нужно в кино сниматься", "Мне кажется, на Кайрата Адилгерея похож", "Как молодо выглядит", "Примерная семья", "Папина дочка", "Долгих лет твоему папе", "Образы огонь", - написали комментаторы.
Напомним, недавно Балжан Бидаш порадовала маму подарком за 600 тысяч тенге. Она подарила матери на день рождения брендовую обувь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2054035-papina-dochka-balzhan-bidash-snyala-effektnoe-video-s-ottsom/