"Папина дочка": Балжан Бидаш сняла эффектное видео с отцом

Экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш опубликовала в соцсети видео с отцом. Фанаты отметили, что артистка похожа на своего папу, который выглядит очень молодо, передает NUR.KZ.

"Мой первый герой. Есть тут папины дочки?" - отметила Балжан под видео.

Пользователи соцсети тут же отметили их сильное сходство. Они также высоко оценили их образы.

"Как классно, когда есть папа", "Да вы копия папы", "Ага - красавчик", "Топчик", "Вашему папе нужно в кино сниматься", "Мне кажется, на Кайрата Адилгерея похож", "Как молодо выглядит", "Примерная семья", "Папина дочка", "Долгих лет твоему папе", "Образы огонь", - написали комментаторы.

Напомним, недавно Балжан Бидаш порадовала маму подарком за 600 тысяч тенге. Она подарила матери на день рождения брендовую обувь.