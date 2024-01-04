Кендалл Дженнер появилась на пляже в прозрачном платье без белья
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28-летняя американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер показала в Instagram-аккаунте новые фото. Она запечатлелась на пляже в прозрачном наряде, передает NUR.KZ.
Кендалл написала новый пост и выложила фото в карусели, запечатлевшись в прозрачном платье нюдового цвета.
"Я так благодарна за то, что было, и так оптимистично смотрю на то, что будет дальше. Любите людей, которые вам дороги, и не теряйте ни секунды", - отметила она.
"С Новым годом тебя, Кендалл, тебя все очень любят", "Ты самый потрясающий человек", "Твое платье такое классное, надеюсь, ты найдешь любовь в этом году", "Ты как хорошее вино, Кендалл, с каждым годом я люблю тебя все больше", - отреагировали фанаты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2053846-kendall-dzhenner-poyavilas-na-plyazhe-v-prozrachnom-plate-bez-belya/