Кендалл Дженнер появилась на пляже в прозрачном платье без белья

28-летняя американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер показала в Instagram-аккаунте новые фото. Она запечатлелась на пляже в прозрачном наряде, передает NUR.KZ.

Кендалл написала новый пост и выложила фото в карусели, запечатлевшись в прозрачном платье нюдового цвета.

"Я так благодарна за то, что было, и так оптимистично смотрю на то, что будет дальше. Любите людей, которые вам дороги, и не теряйте ни секунды", - отметила она.

"С Новым годом тебя, Кендалл, тебя все очень любят", "Ты самый потрясающий человек", "Твое платье такое классное, надеюсь, ты найдешь любовь в этом году", "Ты как хорошее вино, Кендалл, с каждым годом я люблю тебя все больше", - отреагировали фанаты.