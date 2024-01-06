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Холли Берри сфотографировалась в лифте в кружевном боди без брюк

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Холли Берри
Холли Берри. Фото: instagram.com/halleberry

Известная актриса Холли Берри начала 2024 год с горячей фотосессии - в кружевном боди без брюк она сфотографировалась в лифте отеля, передает корреспондент NUR.KZ.

Фотографию Берри опубликовала в своем профиле в Instagram.

"Привет, 2024!" - подписала она снимок.

Для встречи нового года "женщина-кошка" оделась в золотисто-металлический блейзер, надетый поверх кружевного черного боди, и поддержала тренд на отсутствие брюк, дополнив образ лишь парой черных туфель на каблуках. На фото Холли позирует в золотом лифте.

Фанаты не смогли пройти мимо этой фотографии.

"Твой мужчина - самый счастливый человек на Земле", "Каково это, быть самой красивой женщиной на свете?", "Огненная", "Леди с перчинкой", - писали они.

Согласно данным сайта IMDb, Холли Берри родилась в августе 1966 года в Кливленде. Ее родители были медиками. В 17 лет будущая актриса выиграла конкурс "Юная мисс США", через год заняла первое место на конкурсе "Мисс США". С этого началась ее карьера в модельном бизнесе.

В 1989 году Берри впервые появилась на телевидении - она снялась в сериале "Живые куклы". Постепенно актриса вливалась в кинематограф. Многим она запомнилась по роли женщины-кошки в одноименном фильме, другим - по роли Шторм в трилогии "Люди Х".

Различные издания называли Холли Берри одной из самых сексуальных и желанных женщин планеты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2053791-holli-berri-sfotografirovalas-v-lifte-v-kruzhevnom-bodi-bez-bryuk/

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