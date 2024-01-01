В боди и шубе: звезда "Постучись в мою дверь" снялась для обложки журнала

Звезда сериала "Постучись в мою дверь" Мелисса Денгель приняла участие в откровенной фотосессии - актриса стала лицом нового выпуска турецкого журнала ALL, передает NUR.KZ..

Мелисса опубликовала снимки в своем профиле в Instagram.

Денгель для обложки журнала снялась в шубе, атласном боди с глубоким декольте и черных колготках. Ей сделали ретро укладку с крупными локонами и вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

"Просто королева", "Самая красивая на земле", "Белый лебедь", "Какое изящество", "Повезло вашему молодому человеку. Вы - прекрасная пара", - писали в комментариях под постом.

По информации "Вокруг ТВ", родилась 25 октября 1999 года в Стамбуле. Ее мать - россиянка, и Мелиса также владеет русским языком.

В 2019 году она сыграла Джемре в многосерийной драме "Любовь заставит плакать", в центре сюжета которой непростая история любви Юсуфа и круглой сироты Ады.

В 2020 году актриса снялась в телесериале «Постучись в мою дверь», роль в котором принесла ей мировую известность.