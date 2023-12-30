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"Назовите кого-нибудь погорячее, я подожду": 49-летняя Пенелопа Крус снялась для обложки журнала

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Пенелопа Крус
Пенелопа Крус. Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус снялась для итальянской версии журнала Vanity Fair. Снимком она поделилась в соцсети и получила массу комплиментов от поклонников, передает NUR.KZ.

Кадры из новой фотосессии актрисы появились на ее странице в Instagram.

На фото 49-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном бюстагльтере, накидке и широкополой шляпе. В публикации указано, что снимок сделан для журнала Vanity Fair Italia.

Пользователи соцсети завалили Пенелопу Крус восторженными комментариям, сделав комплимент ее внешности.

"Очень красивая и талантливая женщина", "Привлекательная и очаровательная", "Великолепно выглядите", "Вау, как красиво", "Одна из самых обаятельных женщин планеты", "Абсолютная красота", "Назовите кого-нибудь погорячее, я подожду", "Действительно великолепно!" – написали поклонники актрисы.

Как пишет сайт Kino-teatr.ru, Пенелопа Крус родилась 28 апреля 1974 года в Мадриде (Испания) в семье мелкого торговца и парикмахерши.

С детства увлекалась танцами и джазом, с девяти лет стала ученицей Испанской национальной консерватории, где занималась в течение почти десяти лет классическим балетом, и позже всерьёз увлеклась танцами, посещала различные танцевальные курсы.

В 15 лет стала сниматься в телешоу и музыкальных клипах, и в 1991 году состоялся кинодебют актрисы в фильме "Греческий лабиринт".

В 1992 году вышла картина с ее участием "Эра красоты", которая была отмечена национальными премиями и названа Американской киноакадемией лучшим иностранным фильмом. Но известность к Пенелопе пришла лишь в 1997 году, после съемок фильмов "Живая плоть" и "Открой глаза".

В 1999 году Каннский фестиваль открылся фильмом Альмодовара с ее участием "Все о моей матери", после чего актриса начинает сниматься с известными актерами, такими как Мэтт Дэймон ("Неукротимые сердца"), Джонни Депп ("Кокаин"), Николас Кейдж ("Выбор капитана Корелли"), Сальма Хайек ("Бандитки"), Том Круз ("Ванильное небо") и др.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2053211-nazovite-kogo-nibud-pogoryachee-ya-podozhdu-49-letnyaya-penelopa-krus-snyalas-dlya-oblozhki-zhurnala/

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