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"Не устаю очаровываться тобой": Дина Тасбулатова примерила "непривычный образ"

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Дина Тасбулатова
Дина Тасбулатова. Фото: instagram.com/dina_tasbulatova

Актриса Дина Тасбулатова представила в Instagram новый образ, который получил высокую оценку подписчиков. Некоторые сравнили Дину с Жаклин Кеннеди, другие назвали "настоящей француженкой", передает NUR.KZ.

"В непривычном для себя образе. Как вам? Спасибо за творчество прекрасной команде", - написала актриса.

Актриса, сыгравшая в сериале "Золотая орда", фильмах "Келин особого назначения", "Жыным сол", собрала комплименты в соцсети. Подписчики отметили, что новый образ очень стильный.

"Чикуля", "Браво! Отличные снимки! Зинка прям как в 73 году - совсем не изменилась!", "Не устаю очаровываться тобой", "Жаклин Кеннеди напомнила", "Очень идет этот образ, красотка", " Шикарно выглядите!", "Супер! Просто настоящая француженка", "Разве есть актрисы красивее?", "Стильно", "Ауф, какая!", "Сногсшибательная", - написали фанаты и коллеги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2053143-ne-ustayu-ocharovyvatsya-toboy-dina-tasbulatova-primerila-neprivychnyy-obraz/

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