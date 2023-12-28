"Не устаю очаровываться тобой": Дина Тасбулатова примерила "непривычный образ"

Актриса Дина Тасбулатова представила в Instagram новый образ, который получил высокую оценку подписчиков. Некоторые сравнили Дину с Жаклин Кеннеди, другие назвали "настоящей француженкой", передает NUR.KZ.

"В непривычном для себя образе. Как вам? Спасибо за творчество прекрасной команде", - написала актриса.

Актриса, сыгравшая в сериале "Золотая орда", фильмах "Келин особого назначения", "Жыным сол", собрала комплименты в соцсети. Подписчики отметили, что новый образ очень стильный.

"Чикуля", "Браво! Отличные снимки! Зинка прям как в 73 году - совсем не изменилась!", "Не устаю очаровываться тобой", "Жаклин Кеннеди напомнила", "Очень идет этот образ, красотка", " Шикарно выглядите!", "Супер! Просто настоящая француженка", "Разве есть актрисы красивее?", "Стильно", "Ауф, какая!", "Сногсшибательная", - написали фанаты и коллеги.