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"Красиво и элегантно": Глафира Тарханова примерила ретро-образ

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Глафира Тарханова
Глафира Тарханова. Фото: instagram.com/glafiratarhanova

40-летняя российская актриса Глафира Тарханова очаровала своих поклонников новым образом. Многодетная мама получила массу комплиментов в Instagram, передает NUR.KZ.

Глафира Тарханова представила ретро-образ.

"Предновогодний марафон! Много всего происходит, крутые впечатления! Я очень хочу с вами всем этим поделиться.

Но я после сложного проекта сразу по уши погрузилась в домашние заботы, в дела, которые накопились за время без выходных, никак не могу все разгрести…

Поэтому меня здесь было меньше… Но я постепенно восстанавливаюсь… и очень хочу делиться с вами впечатлениями и красотой, как мне привычно!" - отметила она.

Фанаты оценили ее преображение, а кое-кто даже сравнил с радисткой Кэт - ее образ в сериале "Семнадцать мгновений весны" воплотила актриса Екатерина Градова.

"Очень красиво и элегантно", "Скучаю по вашим образом! Всегда рада лицезреть вас, Глафира!", "Красотка! Радуй нас и радуйся жизни!", "Просто чудо, красавица", "Глафирушка, это огнище, потрясающе! Очаровательная и очень-очень красивая", "Самая красивая радистка Кэт", - отреагировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2053116-krasivo-i-elegantno-glafira-tarhanova-primerila-retro-obraz/

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