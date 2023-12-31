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Крупным планом: Хайди Клум сделала селфи в платье с глубоким декольте

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Хайди Клум
Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum

50-летняя модель Хайди Клум сняла себя крупным планом в откровенном наряде - манекенщица сделала селфи в платье с глубоким декольте, передает NUR.KZ.

Серия праздничных фото появилась в профиле Хайди в Instagram.

Модель поделилась кадрами празднования католического Рождества - праздник она провела с супругом Томом Каулицем. Пара устроила романтический ужин в уютном заведении.

50-летняя знаменитость предстала в блестящем нежно-розовом платье, расшитом пайетками, которые переливались разными цветами. При этом звезда продемонстрировала глубокое декольте, отказавшись от бюстгальтера.

"Люблю вас, Хайди и Том", "С Рождеством, милахи", "Хочу оказаться на месте Тома", "А я - на месте Хайди", "Такая красивая и юная", - писали фанаты.

По информации на сайте IMDb, Хайди Клум родилась 1 июня 1973 года в Бергиш-Гладбахе, небольшом городе недалеко от Кельна, Германия. Ее карьера топ-модели и звезды купальников началась почти случайно: она отправила свои фотографии на конкурс моделей, организованный одним молодежным журналом, а затем выиграла его.

Вскоре после этого она подписала контракт с немецким модельным агентством. После нескольких лет успешной работы в Европе она отправилась в США, где продолжила карьеру модели, и добилась еще большего успеха, завершившегося сотрудничеством с Victoria's Secret.

С февраля 2019 года замужем за музыкантом Томом Каулицем. До этого брака дважды была замужем – за Риком Пипино и певцом Силом. Имеет четверых детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2052860-krupnym-planom-haydi-klum-sdelala-selfi-v-plate-s-glubokim-dekolte/

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