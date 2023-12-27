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"Совершенство": 70-летняя Ирина Понаровская в платье с открытыми плечами восхитила Сеть

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Ирина Понаровская
Ирина Понаровская. Фото: instagram.com/irinaponarovskaya

70-летняя российская певица и актриса Ирина Понаровская вызвала восторг у фанатов Instagram новой фотосессией. Артистка примерила роскошное платье с открытыми плечами, передает NUR.KZ.

Исполнительница песен "Рябиновые бусы", "Я до слез люблю тебя", "Ты мой Бог" запечатлелась в вечернем черном платье в пол с открытыми плечами и перчатками. Образ дополнили затейливые украшения.

70-летняя певица собрала комплименты верных фанатов, которые оставили множество комментариев и смайликов в виде красных сердец под ее фото.

"Это какое-то совершенство, вот это истинная Примадонна", "Богиня", "Роскошно! Плюс внутренняя красота, порода, интеллект!", "Всегда стройная, стильная, красивая", "Дива! Легенда! Икона стиля!", "Нет слов, чтобы выразить восторг", "Сама элегантность", "Королева", "Необыкновенная", "Сногсшибательная", - гласят отзывы фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2052856-sovershenstvo-70-letnyaya-irina-ponarovskaya-v-plate-s-otkrytymi-plechami-voshitila-set/

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