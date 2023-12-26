"Безупречная женщина": Карина Зверева запечатлелась в платье с высокими разрезами

46-летняя российская актриса, модель Карина Зверева разместила в Instagram новые фото. Она примерила нежный, чувственный образ и получила высокую оценку подписчиков, передает NUR.KZ.

"Красиво лежать или красиво стоять?" - гласит подпись к фото.

Карина снялась в белом платье с открытыми плечами с высокими боковыми разрезами. Наряд подчеркнул ее пышный бюст и стройную фигуру. На некоторых фото актриса позирует на камеру стоя, на других - лежит среди белых цветов.

"Нет ответа с такою красотой", "Королева", "Это вообще законно быть такой шикарной?", "И стоишь превосходно, но лежишь лучше", " Не знаю, какой вы человек, но как женщина - безупречна", "Божественно красива", "В любом виде - шедевр!", "Богиня", - отреагировали фолловеры на ее новую фотосессию.