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"Безупречная женщина": Карина Зверева запечатлелась в платье с высокими разрезами

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Карина Зверева
Карина Зверева. Фото: instagram.com/karinazvereva

46-летняя российская актриса, модель Карина Зверева разместила в Instagram новые фото. Она примерила нежный, чувственный образ и получила высокую оценку подписчиков, передает NUR.KZ.

"Красиво лежать или красиво стоять?" - гласит подпись к фото.

Карина снялась в белом платье с открытыми плечами с высокими боковыми разрезами. Наряд подчеркнул ее пышный бюст и стройную фигуру. На некоторых фото актриса позирует на камеру стоя, на других - лежит среди белых цветов.

"Нет ответа с такою красотой", "Королева", "Это вообще законно быть такой шикарной?", "И стоишь превосходно, но лежишь лучше", " Не знаю, какой вы человек, но как женщина - безупречна", "Божественно красива", "В любом виде - шедевр!", "Богиня", - отреагировали фолловеры на ее новую фотосессию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2052702-bezuprechnaya-zhenschina-karina-zvereva-zapechatlelas-v-plate-s-vysokimi-razrezami/

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