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Беркут и Аиша повторили сцену из "Служебного романа" и развеселили Сеть (видео)

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Беркут и Аиша
Беркут и Аиша. Кадр из видео: instagram.com/berkut_aibekjan

Отечественные артисты Беркут и Аиша развеселили пользователей Instagram новым шуточным видео. На этот раз супруги повторили сцену из фильма "Служебный роман", передает NUR.KZ.

"Перед Новым годом желаем всем хорошего настроения", - отметили супруги под видео, которое разместили в своих блогах.

Беркут и Аиша изобразили героев фильма "Служебный роман" Новосельцева и Калугину в момент выяснения отношений в кабинете. Рилс был снят под озвучку из фильма.

Фанаты заявили, что звездная пара всегда заряжает их позитивом. Они также не могли не отметить их актерские качества.

"Молодцы, ребята. Беркут в образе, Аиша быстрее бегает - это роман", "Желаю вам побольше новых песен, новых идей. Вы самая красивая пара", "Супер, молодцы, аж настроение поднялось, глядя на вас", "Обожаю ваши рилсы", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2052666-berkut-i-aisha-povtorili-stsenu-iz-sluzhebnogo-romana-i-razveselili-set-video/

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