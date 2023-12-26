Беркут и Аиша повторили сцену из "Служебного романа" и развеселили Сеть (видео)

Отечественные артисты Беркут и Аиша развеселили пользователей Instagram новым шуточным видео. На этот раз супруги повторили сцену из фильма "Служебный роман", передает NUR.KZ.

"Перед Новым годом желаем всем хорошего настроения", - отметили супруги под видео, которое разместили в своих блогах.

Беркут и Аиша изобразили героев фильма "Служебный роман" Новосельцева и Калугину в момент выяснения отношений в кабинете. Рилс был снят под озвучку из фильма.

Фанаты заявили, что звездная пара всегда заряжает их позитивом. Они также не могли не отметить их актерские качества.

"Молодцы, ребята. Беркут в образе, Аиша быстрее бегает - это роман", "Желаю вам побольше новых песен, новых идей. Вы самая красивая пара", "Супер, молодцы, аж настроение поднялось, глядя на вас", "Обожаю ваши рилсы", - написали они.