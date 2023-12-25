"Потрясающе": чувственный образ 27-летней американской модели оценили в Сети
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Американская инстадива и модель София Беварли выложила в Instagram-аккаунте снимки, на которых запечатлелась в чувственном образе, и восхитила поклонников, передает NUR.KZ.
Свежие фотографии появились в блоге Софии всего несколько часов назад, а уже собрали более 80 тысяч "лайков". Фанаты отметили, что у модели идеальная фигура.
Ее черный ажурный аутфит привел в восторг фолловеров в соцсети. В качестве украшений Беварли выбрала объемные светлые серьги.
"С праздником. Благодарна за вас", - отметила она под фото.
"С Рождеством, София!", "Ты выглядишь просто потрясающе", "Тебе нужно в журнал", "У Бога, действительно, есть свои любимцы", "Как красиво", "О, мой Бог!", "Моя челюсть на полу", - гласят комментарии под фото.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2052475-potryasayusche-chuvstvennyy-obraz-27-letney-amerikanskoy-modeli-otsenili-v-seti/