"Потрясающе": чувственный образ 27-летней американской модели оценили в Сети

Американская инстадива и модель София Беварли выложила в Instagram-аккаунте снимки, на которых запечатлелась в чувственном образе, и восхитила поклонников, передает NUR.KZ.

Свежие фотографии появились в блоге Софии всего несколько часов назад, а уже собрали более 80 тысяч "лайков". Фанаты отметили, что у модели идеальная фигура.

Ее черный ажурный аутфит привел в восторг фолловеров в соцсети. В качестве украшений Беварли выбрала объемные светлые серьги.

"С праздником. Благодарна за вас", - отметила она под фото.

"С Рождеством, София!", "Ты выглядишь просто потрясающе", "Тебе нужно в журнал", "У Бога, действительно, есть свои любимцы", "Как красиво", "О, мой Бог!", "Моя челюсть на полу", - гласят комментарии под фото.