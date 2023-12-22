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"Эта красотка всегда вдохновляет": Ксения Бурда показала фигуру на пляже в Дубае

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Ксения Бурда
Ксения Бурда. Фото: instagram.com/kseniiaburda

Российская модель, а также известная инстадива Ксения Бурда поделилась в Instagram новыми фотографиями из Дубая. Она похвасталась стройной фигурой на пляже, передает NUR.KZ.

"Исцеляющие пару дней на солнце", - написала Ксения.

На фото Бурда запечатлелась в бикини молочного цвета на фоне Burj Al Arab Hotel. Она не без гордости демонстрирует на снимках свою тонкую талию и длинные ноги.

Солнечные фото, живописный пейзаж и красивая модель не оставили равнодушными пользователи соцсети, которые оставили свои комментарии.

"Шикарная", "Красотка", "Ну просто куколка", "Великолепная", "Ты красивая, фото излучает позитивную энергетику", "Эта красотка всегда меня вдохновляет", "Как супермодель из 90-х", "Девушка моей мечты", "Королева", - рассыпались в комплиментах фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2052113-eta-krasotka-vsegda-vdohnovlyaet-kseniya-burda-pokazala-figuru-na-plyazhe-v-dubae/

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