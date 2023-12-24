"Снежный ангел": Хейли Бибер восхитила фанатов смелым образом

Американская модель Хейли Бибер восхитила поклонников новыми снимками в смелом образе. Знаменитость прогулялась по улице в коротком топе и мини-юбке, накинув на плечи шубу, передает NUR.KZ.

27-летняя супруга певца Джастина Бибера поделилась на своей Instagram-странице серией снимков, на которых она запечатлена на фоне снежных сугробов. Для фотосессии Хейли выбрала блестящую юбку длины мини и белый кружевной бюстгальтер, поверх которого был надет прозрачный топ розового цвета. Также она накинула на плечи короткую шубу.

Фанаты восхитились образом знаменитости.

"Снежный ангел", "Все эти ненавистники так завидуют этой королеве", "Слишком горячая, чтобы чувствовать холод", "Нереальная красотка", "Королева", – пишут они в комментариях.

По информации на сайте IMDb, Хейли Род Бибер (урожденная Болдуин) – американская модель и телеведущая, дочь актера Стивена Болдуина и племянница Алека Болдуина.

Родилась 22 ноября 1996 года в Тусоне, штат Аризона. Ее мать – графический дизайнер Кенния Деодато Болдуин является бразильянкой итальянского и португальского происхождения.

С сентября 2018 года замужем за музыкантом Джастином Бибером.