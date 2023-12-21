"Респект стилисту": сменившая имидж Волочкова вышла в свет в роскошном платье (фото, видео)

Российская балерина Анастасия Волочкова разместила в соцсети фото с церемонии вручения премии Fashion TV. Пользователи Instagram отметили, что этот образ ей к лицу, передает NUR.KZ.

Артистка выложила новые фото в своем блоге. На них она запечатлелась в черно-красном оригинальном платье с объемными рукавами от российского дизайнера Джемала Махмудова. Элегантный наряд удачно подчеркнул фигуру балерины.

Волочкова отказалась от длинных волос и появилась с короткой стрижкой. Она также выбрала объемные черные серьги в качестве дополнения к вечернему аутфиту.

"Респект стилисту! Наконец-то Настю прилично одели. Ни тебе разрезов до интимных мест, ни вырезов до пупа. Упаковали по горлышко", "Ну вот если красиво, то никто и не пишет едких комментариев. И это означает, что никто не завидует", "Настя, вам очень идут дорогие, необычные наряды! Давайте вы так будете выглядеть всегда-всегда", "А ведь может же! Браво, Анастасия! Неотразима!" - высказались комментаторы.