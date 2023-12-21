"Король и его королева": Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен сорвали шквал комплиментов в Сети

Актеры Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен разместили в соцсети фото с традиционной церемонии награждения журнала GQ Men of the year 2023 в Турции, где Бурак был признан "Иконой десятилетия", передает NUR.KZ.

В карусели супруги выложили фото, где сначала запечатлелись дома в праздничных нарядах, а затем уже на светском мероприятии. Элегантные аутфиты звезд турецких сериалов не оставили равнодушными их поклонников, которые заявили, что Бурак и Фахрие - идеальная пара.

"Мой любимый актер и моя любимая актриса, моя любимая пара", "Прекрасная пара", "Король его королева", "Любимые", "Где-то вдали плачет Нихан", "Очень талантливая, красивая пара! Обожаю их!", "Слишком элегантно", - гласят комментарии.

Супруги блистали на церемонии награждения журнала GQ Türkiye: Men of the year 2023, где Бурак Озчивит был особо отмечен и назван "Иконой десятилетия". Момент вручения награды можно увидеть на турецком канале NTV.