"Амазонка": победительница "Холостяка" Катя Сафарова впечатлила пляжными фото

29-летняя модель, экс-подруга Тимати и победительница восьмого сезона шоу "Холостяк" Катя Сафарова выложила в Instagram фото с отдыха в Саудовской Аравии, передает NUR.KZ.

В карусели Катя опубликовала ряд фото, на которых запечатлена в пляжных образах. Фигура модели впечатлила ее фанатов, которые не остались равнодушными и отреагировали "огонечками" в комментариях.

"Нереальная", "Аппетитная красотка. И как недурственно вокруг", "Великолепное зрелище", "Как всегда, красавица", "Что за амазонка?!", "Круто иметь такое тело", "Тимати и она идеально бы подошли", "Ух, как горячо!" - отмечено под фото.

Однако некоторые решили, что 29-летняя модель подретушировала фото.

"Ну зачем себе самой врать? Ни на одном видео у тебя нет таких изгибов и такой тонкой талии, как на первом фото", "Фотошоп", - написали комментаторы.