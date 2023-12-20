Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Амазонка": победительница "Холостяка" Катя Сафарова впечатлила пляжными фото

Опубликовано:

Катя Сафарова
Катя Сафарова. Фото: instagram.com/kat_safarova

29-летняя модель, экс-подруга Тимати и победительница восьмого сезона шоу "Холостяк" Катя Сафарова выложила в Instagram фото с отдыха в Саудовской Аравии, передает NUR.KZ.

В карусели Катя опубликовала ряд фото, на которых запечатлена в пляжных образах. Фигура модели впечатлила ее фанатов, которые не остались равнодушными и отреагировали "огонечками" в комментариях.

"Нереальная", "Аппетитная красотка. И как недурственно вокруг", "Великолепное зрелище", "Как всегда, красавица", "Что за амазонка?!", "Круто иметь такое тело", "Тимати и она идеально бы подошли", "Ух, как горячо!" - отмечено под фото.

Однако некоторые решили, что 29-летняя модель подретушировала фото.

"Ну зачем себе самой врать? Ни на одном видео у тебя нет таких изгибов и такой тонкой талии, как на первом фото", "Фотошоп", - написали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2051742-amazonka-pobeditelnitsa-holostyaka-katya-safarova-vpechatlila-plyazhnymi-foto/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.