Акботу Сейтмагамбет в новом образе сравнили с Шакирой (видео)

Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет, экс-супруга шоумена актера Даурена Айдаркулова, продемонстрировала в соцсети свой новый образ, передает NUR.KZ.

Акбота отметила, что актеры и певцы не боятся экспериментов со внешностью, поскольку это тоже часть их работы.

На видео экс-солистка "КешYOU" сидит с распущенными волнистыми волосами и ярким макияжем с акцентом на глаза.

На ней блестящий топ с тонкими бретелями и розовая юбка. Завершает образ массивное украшение на шее.

"Красивой девушке все к лицу", "Шикарно", "Куколка", "Какая красота", "Барби", "Мисс Вселенная", "На Жанар Дугалову похожа", "Это образ из клипа?", "Когда выйдет клип?", "Красивая женщина", "Стала Шакирой", "Волшебная", - написали ей поклонники.

Ранее улетевшая на море Акбота Сейтмагамбет показала фигуру в летнем костюме с шортами.