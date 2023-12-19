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Акботу Сейтмагамбет в новом образе сравнили с Шакирой (видео)

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Акбота Сейтмагамбет
Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет, экс-супруга шоумена актера Даурена Айдаркулова, продемонстрировала в соцсети свой новый образ, передает NUR.KZ.

Акбота отметила, что актеры и певцы не боятся экспериментов со внешностью, поскольку это тоже часть их работы.

На видео экс-солистка "КешYOU" сидит с распущенными волнистыми волосами и ярким макияжем с акцентом на глаза.

На ней блестящий топ с тонкими бретелями и розовая юбка. Завершает образ массивное украшение на шее.

"Красивой девушке все к лицу", "Шикарно", "Куколка", "Какая красота", "Барби", "Мисс Вселенная", "На Жанар Дугалову похожа", "Это образ из клипа?", "Когда выйдет клип?", "Красивая женщина", "Стала Шакирой", "Волшебная", - написали ей поклонники.

Ранее улетевшая на море Акбота Сейтмагамбет показала фигуру в летнем костюме с шортами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2051534-akbotu-seytmagambet-v-novom-obraze-sravnili-s-shakiroy-video/

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