"Ни единого изъяна": улетевшую на море Акботу Сейтмагамбет искупали в комплиментах

Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет, улетевшая отдыхать на море, показала фигуру в летнем костюме с шортами. Артистка собрала комплименты в Instagram, передает NUR.KZ.

Акбота Сейтмагамбет запечатлелась на улице в экзотической стране в легком летнем ансамбле нюдового цвета с шортами. Артистка распустила длинные волосы, а в качестве аксессуара взяла с собой на прогулку светлую сумочку.

Молодая мама двоих детей, экс-супруга Даурена Айдаркулова, услышала в свой адрес массу лестных отзывов. Некоторые сравнили ее с актрисой из корейских дорам. Они предположили, что Акбота отдыхает во Вьетнаме.

"Дай Бог увидеть вас в дораме", "Нет ни единого изъяна, очень красивая девушка", "Ну что за красота, стоит вам улыбнуться, как солнечные лучи появляются кругом", "Я ослепла от красоты", "Сердце мое", Слишком красивая", - отреагировали поклонники.