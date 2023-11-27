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"Ни единого изъяна": улетевшую на море Акботу Сейтмагамбет искупали в комплиментах

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Акбота Сейтмагамбет
Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет, улетевшая отдыхать на море, показала фигуру в летнем костюме с шортами. Артистка собрала комплименты в Instagram, передает NUR.KZ.

Акбота Сейтмагамбет запечатлелась на улице в экзотической стране в легком летнем ансамбле нюдового цвета с шортами. Артистка распустила длинные волосы, а в качестве аксессуара взяла с собой на прогулку светлую сумочку.

Молодая мама двоих детей, экс-супруга Даурена Айдаркулова, услышала в свой адрес массу лестных отзывов. Некоторые сравнили ее с актрисой из корейских дорам. Они предположили, что Акбота отдыхает во Вьетнаме.

"Дай Бог увидеть вас в дораме", "Нет ни единого изъяна, очень красивая девушка", "Ну что за красота, стоит вам улыбнуться, как солнечные лучи появляются кругом", "Я ослепла от красоты", "Сердце мое", Слишком красивая", - отреагировали поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2047704-ni-edinogo-izyana-uletevshuyu-na-more-akbotu-seytmagambet-iskupali-v-komplimentah/

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