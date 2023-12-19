"Белая королева": чувственный образ Тины Кароль высоко оценили поклонники
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Украинская певица Тина Кароль разместила в своем Instagram-аккаунте новую фотосессию. На снимках 38-летняя артистка похвасталась длинными ногами, передает NUR.KZ.
"Без внезапных ошибок не бывает побед. Никогда не поздно взять новый белый лист бумаги", - отметила она.
Читательская аудитория тут же отреагировала на новые фото артистки. Фанаты рассыпались в комплиментах, но нашлись и те, кому фотосессия показалась слишком откровенной.
"Здесь прямо очень настоящая, такая, какой была в начале карьеры, эта естественность, кудряшки", "Крутая, чувственная, настоящая", "Белая королева", "Красива неимоверно", "Шикарные ноги у вас", "Чем старше становится женщина, тем она стремится еще больше обнажаться. Зачем? Красивая, все видят, молодец! Не унижайте себя этим", - отреагировали пользователи соцсети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2051429-belaya-koroleva-chuvstvennyy-obraz-tiny-karol-vysoko-otsenili-poklonniki/