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30 лет независимости Казахстана

"Белая королева": чувственный образ Тины Кароль высоко оценили поклонники

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Тина Кароль
Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль разместила в своем Instagram-аккаунте новую фотосессию. На снимках 38-летняя артистка похвасталась длинными ногами, передает NUR.KZ.

"Без внезапных ошибок не бывает побед. Никогда не поздно взять новый белый лист бумаги", - отметила она.

Читательская аудитория тут же отреагировала на новые фото артистки. Фанаты рассыпались в комплиментах, но нашлись и те, кому фотосессия показалась слишком откровенной.

"Здесь прямо очень настоящая, такая, какой была в начале карьеры, эта естественность, кудряшки", "Крутая, чувственная, настоящая", "Белая королева", "Красива неимоверно", "Шикарные ноги у вас", "Чем старше становится женщина, тем она стремится еще больше обнажаться. Зачем? Красивая, все видят, молодец! Не унижайте себя этим", - отреагировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2051429-belaya-koroleva-chuvstvennyy-obraz-tiny-karol-vysoko-otsenili-poklonniki/

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