Сбросившая 45 килограммов певица Джессика Симпсон показала фото в купальнике

Американская певица и актриса Джессика Симпсон опубликовала в соцсетях фото в леопардовом купальнике. Недавно знаменитость сумела сбросить лишние килограммы после беременности, передает NUR.KZ.

43-летняя певица и актриса Джессика Симпсон похвасталась красивой фигурой перед подписчиками. Знаменитость выставила в Instagram фотографию, на которой позирует в купальнике с леопардовым принтом и туфлях на каблуке золотого цвета. Образ дополнили солнцезащитные очки и различные украшения на руках и шее.

Как пишет PageSix, чтобы вернуть свою подтянутую фигуру, Симпсон пришлось сбросить 45 килограммов, которые она набрала во время беременности. Усилия звезды 2000-х годов по достоинству оценили фанаты, однако не обошлось без завистливых комментариев.

"Как вы добились такой фантастической формы?", "Если бы у меня были ее деньги, мое тело тоже выглядело бы так", "Самые прекрасные ноги", "Ты выглядишь так молодо", "Не обращай внимания на тех, кто не пишет позитивные сообщения! Ты заслуживаешь только любви и поддержки", – гласят комментарии.

По информации на сайте IMDb, Джессика Симпсон родилась 10 июля 1980 года в Техасе, США, в семье Тины и Джо Симпсонов – психолога и баптистского служителя. За всю карьеру певицы она выпустила 8 альбомов, релиз первого состоялся еще в 1999 году. Снималась также в кино и телешоу, сейчас является дизайнером одежды.

С 2002 по 2006 год была замужем за Ником Лейчи, с 2014 года в браке с Эриком Джонсоном, с которым воспитывает троих детей – Макса, Эйса и Берди.