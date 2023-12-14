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"Девушка, вы юбку дома забыли": новое фото 41-летней Подольской озадачило фанатов

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Наталья Подольская
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

41-летняя исполнительница Наталья Подольская, супруга российского певца Владимира Преснякова, показала фигуру на новом фото в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Крылья, ноги, главное - хвост! И крылья. И ноги. У меня все", - отметила она.

Наталья разместила новое фото в ленте, на котором продемонстрировала свои ноги. Пользователи соцсети оценили модель на снимке.

"Ваши ноги - не лучшее ваше достояние", "Кривенько малость", "Стала потихоньку раздеваться", "Не очень удачное фото", "Девушка, вы юбку дома забыли", "Сейчас мода такая? Все раздеваются и с такой гордостью трясут своими частями тела, как-будто показывают то, чего у других нет", - высказались комментаторы.

Но верные фанаты не был скупы на комплименты.

"Наталья, вы красивая очень, счастья вам, вашей семье", "Очень эффектная, талантливая и хорошая мама", "Ноги и фигура супер", "Какие красивые ноги", "Идеальна во всем", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2050817-devushka-vy-yubku-doma-zabyli-novoe-foto-41-letney-podolskoy-ozadachilo-fanatov/

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