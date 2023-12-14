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"Роскошная красавица": Екатерина Андреева запечатлелась в лифе купальника и мини-юбке

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Екатерина Андреева
Екатерина Андреева. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official

Российская телеведущая Екатерина Андреева поделилась новым фото в Instagram, на котором продемонстрировала подтянутую фигуру и стройные ноги, передает NUR.KZ.

Екатерина Андреева отметила, что выбирала новый купальник в магазине, но приобрела не только его. Она разместила фото из примерочной.

"Когда ты в магазине выбираешь купальник (а какой Новый Год без купальника? Вдруг опять в Байкал, Южный океан или Северный Ледовитый, нырять придется), а девушка-продавец приносит тебе неожиданно юбку и мозг сориентировался сразу, говорит тебе: "А надень его с юбкой, на всякий случай, вдруг решишь пойти в бассейн, а потом на вечеринку!".

В итоге ты выходишь из магазина с купальником и юбкой, и думаешь о вечеринке у бассейна, где все любят стильные неожиданности", - рассказала она.

"Потрясающая!", "Красивая фигурка, огонь", "Божественно красива, молода, талантлива", "Ты супер", "Ослепительно красивая", "Роскошная красавица", "Прекрасная женщина", - гласят комментарии подписчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2050789-roskoshnaya-krasavitsa-ekaterina-andreeva-zapechatlelas-v-life-kupalnika-i-mini-yubke/

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